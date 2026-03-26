Calcio: Torneo delle Regioni. Ci saranno pure due monrealesi: Benedetto Failla e Irene Intravaia

Il primo è stato convocato nella rappresentativa Under 17, la seconda guiderà quella femminile

MONREALE, 26 marzo – Sarà rappresentata anche Monreale alla 62ª edizione del Torneo delle Regioni di calcio a undici, che si disputerà in Puglia e prenderà il via sabato prossimo.

A rappresentare la cittadina normanna saranno due monrealesi: Benedetto Failla e Irene Intravaia.Il primo, classe 2009, difensore del Cus Palermo, con la cui maglia sta disputando il campionato di Eccellenza. Il giovane calciatore è stato convocato nella rappresentativa regionale Under 17 che parteciperà alla prestigiosa competizione sotto la guida attenta di Daniele Di Salvo e del suo vice Fortunato Policardi.

Un traguardo importante che premia il l’impegno quotidiano, la crescita costante e i sacrifici fatti dentro e fuori dal campo per il talento monrealese. Per Failla sarà un’esperienza unica, nella quale avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori talenti d’Italia. Irene Intravaia, invece, sarà alla guida della rappresentativa femminile e rappresenta ormai un punto fermo dello staff tecnico della Figc Sicilia.

Alla manifestazione la Sicilia si presenta con una tradizione solida e riconosciuta: nove titoli complessivi nella storia del Torneo delle Regioni. Il cuore del palmarès è rappresentato dall’Under 17, autentica colonna del movimento con sei successi (1977, 1989, 1993, 2001, 2003, 2008), categoria che ha firmato anche l’ultimo trionfo assoluto dell’isola.

L’Under 19 ha conquistato il titolo in due occasioni (1972 e 1994), mentre l’Under 15 ha scritto la propria pagina più importante con la vittoria del 1997. Per la rappresentativa Femminile, il miglior risultato resta la finale raggiunta nel 2018, anno in cui arrivarono anche le ultime finali per i Giovanissimi, a conferma di una presenza costante ai vertici nazionali.