Calcio: Prima Categoria. Ultima chance per il Monreale: domani la sfida contro la Primavera Marsala

La vittoria dei normanni potrebbe non bastare per accedere ai playoff. Fischio d’inizio alle 16 al Conca d’Oro

MONREALE, 28 marzo - Nell’ultimo appuntamento della regular season, i monrealesi dovranno affrontare la Primavera Marsala in un match insidioso dove, anche la compagine avversaria, cercherà di vendere cara la pelle per ottenere il proprio obiettivo, presso il campo Conca d’Oro di Monreale.

La 22a giornata di campionato del girone A, costringe i ragazzi di mister Maggio a sostenere una gara ostica, considerando che il roster marsalese dovrà consolidare l’8a posizione in classifica, a 21 punti. La Primavera Marsala, in caso di un ultimo risultato avverso, potrebbe infatti essere risucchiata nel vortice dei play-out, in base ai risultati che arriveranno da alcuni campi. Punto Rosa (18 punti) e Renzo Lo Piccolo Terrasini (21 punti), al momento, non dormono sonni tranquilli.

Diversa, tuttavia, è l’ambizione del Città di Monreale il quale, padrone del proprio destino sino al minuto 71 della scorsa domenica, nel match contro Delfini Sporting Arenella, aveva in un primo momento spodestato il Ribera dal 5o posto escludendolo dalla zona playoff. Il pareggio di Galeoto a seguito di una ingenuità difensiva, peró, ha rovinato i piani a capitan Vassallo e compagni, adesso obbligati a sperare oltre che ad un risultato positivo, ad un ulteriore passo falso della formazione agrigentina.

Anche i 3 punti, per i normanni, potrebbero infatti non bastare per accedere ai playoff. In caso di vittoria del team riberese, impegnato domani contro l’Atletico Marsala già nel cerchio dei play-out, il club di via Aldo Moro dovrà salutare definitivamente tutti gli obiettivi prefissati ad inizio stagione che, per organizzazione ed organico, lasciavano ben sperare. In occasione del girone d’andata, al campo Mariano Di Dia, i biancazzurri conquistarono il bottino pieno ribaltando il vantaggio dei trapanesi con un risultato di 2 a 1. Domani, il fischio d’inizio è in programma alle 16 al campo Conca d’Oro di Monreale. La gara, trasmessa come di consueto sul canale YouTube, sarà diretta dal signor Andrea Buccheri della sezione di Palermo.