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Calcio: Trofeo delle Province. Real Pioppo: obiettivo rimonta. Domani contro il Borgo Vecchio per raggiungere la finale

· Gabriele Rispetta · Calcio

I gialloverdi vengono dalla sconfitta di misura dell’andata: serve una vittoria

MONREALE, 28 marzo - Il Real Pioppo vuole conquistare tutto: dopo la vittoria del campionato ed un filotto ancora aperto di sedici vittorie consecutive, per la banda di Roberto Garda è tempo di pensare al ritorno della semifinale della fase provinciale del Trofeo delle Province.

 L’andata contro il Borgo Vecchio Molo Santa Lucia si è risolta a favore dei palermitani al campo Conca d’Oro di Monreale: uno 0-1 in favore degli ospiti, in una gara dove il Real Pioppo ha provato fino all’ultimo a trovare il gol del pareggio, nonostante due espulsioni a suo sfavore.
Per continuare a sognare il “doblete”, i pioppesi dovranno vincere per mantenere intatte le speranze di passare il turno. Calcio di inizio fissato domani alle 15 allo Stadio Delfini di Palermo. La gara sarà visibile sul canale YouTube della società pioppese e sarà diretta dal signor Thomas Pagano.

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