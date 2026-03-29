Calcio: Prima Categoria. Il Monreale perde in casa e dice addio ai playoff

Al Conca d’Oro passa la Primavera Marsala per 1-0. A staccare il pass è il Ribera

MONREALE, 29 marzo - Termina nel peggiore dei modi la stagione del Città di Monreale che questo pomeriggio, in occasione dell’ultima sfida della regular season, ha salutato il proprio pubblico e la speranza playoff con una sconfitta casalinga.

A gioire sul prato del rettangolo di via Aldo Moro, è stata infatti la Primavera Marsala, arrivata quest’oggi all’ombra di monte Caputo con l’obiettivo della salvezza, guadagnata poi sul campo. I normanni, d’altro canto, leccano ferite che, vista la vittoria per 1-0 in territorio amico del Ribera, contro l’Atletico Marsala, dovrebbero bruciare meno, anche se resta il rimpianto di aver sprecato il lavoro eccezionale prodotto, forse però in ritardo. La stagione sostenuta dal club biancazzurro, è la classica esperienza prodotta in modalità diesel.

I ragazzi di mister Maggio, seppur con un girone d’andata vissuto tra alti e bassi, sono stati in grado di esprimere la propria supremazia e dimostrare il proprio valore nel girone di ritorno, con i medesimi attori e con grandi risultati. Nulla, infatti, è cambiato con la sessione invernale di mercato.

Dal mese di novembre, capitan Vassallo e compagni, hanno messo a segno una scia di 13 risultati utili consecutivi, lasciando il passo soltanto al Cittá di Cinisi e, per l’appunto, ai marsalesi oggi, subendo la rete dello 0-1 a 5’ dalla fine, con un calcio di punizione battuto da Angileri che ha spedito la sfera in rete facendola scorrere attraverso l’angolino basso sinistro dello specchio, battendo Tafuri, dopo una partita poco brillante della formazione biancazzurra: un epilogo troppo amaro da sopportare, in considerazione dei sacrifici fatti per raggiungere un obiettivo, ovvero quello della promozione.





