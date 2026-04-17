Calcio, volto nuovo nello staff del Monreale: Giuseppe Sala è il nuovo direttore tecnico

Sarà anche l’allenatore dei Giovanissimi U14 sperimentali

MONREALE, 17 aprile – Il Città di Monreale guarda al futuro. La società ha infatti annunciato ufficialmente l’ingresso nei quadri dirigenziali di Giuseppe Sala (nella foto), che assumerà l'incarico di direttore tecnico della scuola calcio e di tutto il vivaio monrealese.

Una decisione fortemente voluta dal Presidente Fabrizio Reres - come specificato nel comunicato ufficiale della società - che ha scelto personalmente il profilo di Sala per avviare un nuovo ciclo di crescita sportiva. Una mossa che testimonia la volontà della proprietà di investire su figure di comprovata competenza per valorizzare i talenti locali.

Giuseppe Sala non ha certo bisogno di presentazioni nel panorama calcistico della provincia. Il suo è un profilo di grande esperienza, forgiato in realtà storiche e competitive come Real Parco, Audace Monreale, Vis Palermo, Borgo Nuovo, Panormus, Villabate, Ciakulli e Team Calcio.

Il punto più alto della sua carriera resta però l'importante parentesi con l'Altofonte, squadra del suo paese, un'esperienza culminata con la conquista della Promozione, traguardo che ne ha consacrato le doti tecniche e umane.

Ma il ruolo di Sala non si esaurirà dietro una scrivania. In linea con la sua natura di uomo di sport, il nuovo direttore tecnico sarà impegnato anche sul rettangolo verde. A lui è stata infatti affidata la guida tecnica dei Giovanissimi U14 sperimentali, una categoria delicata e fondamentale per il passaggio dei ragazzi al calcio agonistico "dei grandi".