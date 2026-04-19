Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo, il pari con il Giuliana non macchia una stagione perfetta

I gialloverdi, da imbattuti, hanno dominato il campionato

CORLEONE, 19 aprile - L’unico risultato diverso dalla vittoria, per il Real Pioppo, è arrivato all’ultima giornata di campionato. I pioppesi, forti di 17 successi nelle precedenti 17 gare giocate, non riescono per la prima volta in stagione a portare a casa l’intera posta in palio contro il Giuliana.

Una gara pirotecnica, terminata 3-3: un continuo batti e ribatti, con le reti arrivate tutte nella ripresa. Prima la doppietta di D’Amico, inframezzata dalla rete di Barrile, poi il pareggio dal dischetto del capocannoniere del campionato, il biancoverde Di Giorgi. La rete nel finale di Lorenzo Calderone sembrava aver indirizzato la gara definitivamente verso la via di Pioppo, ma un altro rigore a favore dei padroni di casa ha sentenziato il finale 3-3, siglato da D’Acquisto.

Un pareggio che non macchia una stagione stellare e storica per il Real Pioppo. Una squadra che ha saputo compattarsi, guidata da una promessa fatta ad un amico che li ha assistiti dal cielo. Un gruppo che ha saputo reagire ad ogni difficoltà, creando i presupposti per alimentare un sogno divenuto realtà con merito e determinazione.

Un cammino lungo 18 settimane, che ha visto la squadra gialloverde piazzare diversi record: miglior punteggio di sempre in Terza Categoria, miglior attacco di sempre nella stessa divisione, record di gare consecutive vinte in Sicilia (17 al pari del Modica quest’anno).

Record merito di una dirigenza instancabile, che ha saputo fare del lavoro un mantra quotidiano. Dal presidente Parlato, al vice Terranova, a tutti i membri del direttivo gialloverde come il presidente onorario Giovanni Segreto, il tesoriere Angelo Garda, l’ex capitano ed ora vice allenatore Francesco La Marca, il direttore sportivo Massimo Lanza oltre che i dirigenti Giovanni Cascio, Giovanni Sassano, Enzo Alongi, Sergio Gallina e Francesco Sorrentino.

Come non dimenticare invece il condottiero della squadra, mister Garda, che ha saputo gestire ogni situazione nel più minimo dettaglio nella maniera più alacre e precisa possibile. Ha saputo allenare la tempra più che la tecnica dei suoi, forgiandoli per ottenere l’obiettivo più bello che ci sia.

Ed adesso, il Real Pioppo può finalmente riposarsi. Molto cambierà dall’oggi alla prossima stagione, ma una cosa è chiara a tutti: quel gruppo di amici, che ha fatto una promessa a settembre, l’ha mantenuta senza esitare un attimo. Ed adesso, si va in seconda, con lo stesso entusiasmo del primo giorno.