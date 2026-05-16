Torneo dei Quartieri, ieri la serata di presentazione: si comincia il 25 maggio

Presentate le squadre e lo staff. Eletta anche la classe vincitrice del premio “Andrea, Massimo e Salvo”

MONREALE, 16 maggio - Si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera”. E probabilmente, dopo la serata di ieri, il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale non poteva cominciare meglio.

In una Piazza Guglielmo II gremita, l’associazione ha presentato l’edizione 2026 del torneo più atteso dai monrealesi. La serata, presentata dal direttore di MonrealeNews Enzo Ganci e da Giulia Fazio, è iniziata con un video riepilogo della finale della scorsa edizione, terminata con la vittoria del Pezzingoli ai danni dell’Aquino. Subito dopo, ha preso la parola il corpus organizzativo della kermesse, capeggiato dal presidente Alessio Tarallo.

Spiegate le novità della nuova stagione e la volontà di intervenire ulteriormente nel sociale dopo le diverse iniziative dell’annata appena passata, sono saliti sul palco il presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia e l’assessore allo Sport del Comune di Monreale Salvo Giangreco.

La serata ha goduto anche di due super ospiti: Giovanni Tarantino, nuovo presidente dell’Imolese, e l’ex Palermo Moris Carrozzieri, che hanno fatto degli interventi sul palco sulla situazione attuale del calcio italiano e sull’importanza dello sport locale per far crescere i talenti del futuro.

Il momento clou della serata è stato quello delle presentazioni delle squadre: quest’anno, le formazioni in campo saranno solamente nove, dopo il forfait del Grisi e l’unione in un unico sodalizio di Carrubella, Carmine e San Castrense - che hanno dato vita al Monreale Centro. Oltre alla nuova compagine, hanno confermato la propria presenza al torneo Pezzingoli, Aquino, San Martino, Bavera, San Vito, Santa Teresa, Villaciambra-Malpasso e Pioppo.

In mezzo alle varie presentazioni, si sono prese il giusto e meritato applauso le due squadre del nostro territorio che hanno vinto il loro rispettivo campionato federale nel corso della stagione ormai conclusa: il Real Pioppo, assoluto dominatore del campionato di Terza Categoria, ed il Futsal Club Monreale, vincitore di un avvincente stagione nel proprio girone del campionato di Serie D di Calcio a 5. Le società del presidente Parlato e del presidente Sorrentino sono state premiate con una targhetta dall’amministrazione comunale.

Finite le presentazioni, è stata scelta la frase vincitrice della prima edizione del premio “Andrea, Massimo e Salvo”, indetto dall’associazione Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale e riservato alle classi quinte dei vari istituti del nostro territorio. A vincere il premio è stata la classe V D della scuola Francesca Morvillo.

Dopo la proiezione del toccante video “Tre Voci, Una Storia” realizzato da Asia La Torre in occasione della prima presentazione del premio “Andrea, Massimo e Salvo” dello scorso dicembre, è stato generato il calendario della League Phase.

Da quest’anno, infatti, la competizione abbandona la formula precedente dei due gironi, inserendo le nove squadre partecipanti in una classifica unica. Le stesse, in base ad un sorteggio effettuato al termine della serata, affronteranno quattro delle altre otto squadre partecipanti - stabilite in maniera casuale. Al termine delle prime quattro giornate, le prime otto classificate accederanno ai quarti di finale (la nona sarà eliminata). Da lì, il torneo assume la solita formula delle precedenti quattro edizioni.

La prima partita sarà il 25 maggio e, come tradizione, ad aprire le danze sarà l’AM10 Pezzingoli. A sfidare gli arancioni sarà il San Martino, in uno dei “classici” della competizione. Un cammino entusiasmante che ci accompagnerà fino al 5 luglio, data della finalissima che consegnerà il Tritone ad una delle nove partecipanti.