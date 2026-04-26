Armonia e ricordo oggi alla manifestazione "Sempre con noi"

Il memorial era dedicato ad Andrea, Massimo e Salvo. LE FOTO

MONREALE, 26 aprile – Si è svolto questa mattina al campo sportivo “Conca d’Oro” il 1° Memorial “Sempre con noi” in memoria di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo.

È stata una bellissima mattina di sport nella quale l’organizzazione, formata da Alessio Tarallo e l’associazione Mas ha coinvolto la categoria esordienti delle squadre Città di Monreale, Futsal Club Monreale, Pioppo Futsal e Altofonte Futsal.

La cronaca dice che a vincere la manifestazione e stato il Città di Monreale, ma – ovviamente – il risultato sportivo oggi contava poco, anzi nulla. La cosa più bella è stata l’armonia dei ragazzi in campo nel ricordo dei tre giovani concittadini scomparsi. Un momento importante per far sentire alle nuove generazioni il forte legame verso questi ragazzi e capire attraverso questo sacrificio i veri ideali della vita. Alla premiazione erano presenti le famiglie dei ragazzi.