Calcio: Seconda Categoria. Il Real Pioppo riparte di slancio: Salvatore Maniscalco è il nuovo allenatore

Metterà la sua esperienza al servizio della società

MONREALE, 21 maggio – Il Real Pioppo guarda al futuro con ambizione e, dopo la straordinaria cavalcata della passata stagione culminata con la vittoria del campionato, annuncia ufficialmente la guida tecnica per il prossimo torneo di Seconda Categoria. Sarà Salvatore Maniscalco (nella foto) a sedere sulla panchina dei gialloverdi.

La società ha scelto un profilo di assoluto spessore ed esperienza per affrontare la nuova categoria. Maniscalco vanta infatti un curriculum di tutto rispetto nel panorama calcistico siciliano, con importanti trascorsi tra Eccellenza e Promozione alla guida di compagini storiche come Oratorio San Ciro e Giorgio e Albatros Lercara, fino alle più recenti e significative esperienze sulle panchine di Villabate e Sport Palermo.

L'arrivo di mister Maniscalco sposa appieno la linea del club: dare continuità all'entusiasmo della passata stagione e consolidare la crescita del progetto sportivo, portando a Pioppo una mentalità vincente e abituata a palcoscenici importanti.

Il tecnico è stato annunciato sulla pagina ufficiale del Real Pioppo nel pomeriggio di ieri 20 maggio. Già insediatosi nel gruppo squadra, adesso il prossimo compito dello staff del presidente Parlato sarà quello di confermare il blocco che l’anno scorso ha dominato il campionato, puntando con forza a recitare un ruolo da protagonisti nel prossimo campionato di Seconda Categoria.