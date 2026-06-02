Torneo dei Quartieri, finalmente si parte: domani due gare serali

Pezzingoli e San Martino alle ore 19:30 apriranno le danze. A seguire Bavera-San Vito

MONREALE, 2 giugno - Finalmente ci siamo. Dopo la falsa partenza del 25 maggio, si comincia con l’edizione 2026 del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale.

Come previsto, ad aprire la competizione che tutta la cittadinanza attende nel periodo estivo sarà la gara tra Pezzingoli e San Martino delle Scale. I primi, in quanto campioni in carica, sono tenuti a giocare la partita inaugurale del torneo.

L’incontro si sarebbe dovuto tenere nella sera del 25 maggio, ma a causa di alcune problematiche dovute all’impianto Conca d’Oro, la gara si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse. Immediata la replica delle due formazioni e delle rispettive dirigenze, che hanno deciso - di comune accordo con l’organizzazione - di rinviare tutto di almeno dieci giorni per permettere che l’amministrazione comunale facesse il suo dovere per “sistemare” la situazione.

Detto, fatto: grazie all’alacre lavoro predisposto dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore allo sport Salvo Giangreco, lo scorso 29 maggio è arrivata l’ufficialità dell’agibilità del campo Conca d’Oro. Per motivi organizzativi, l’associazione Torneo dei Quartieri ha dato il tempo alle squadre di riorganizzarsi, sistemando ad hoc il calendario e ripartendo da domani.

Nella speranza che tutto vada per il verso giusto, domani, quindi, 3 giugno sono previste due partite: alle ore 19:30, come dicevamo, Pezzingoli-San Martino. A seguire, il derby storico tra Bavera e San Vito. Due match caldissimi che accenderanno definitivamente l’estate monrealese.