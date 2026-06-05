Torneo dei Quartieri, partenza boom: ok Aquino e San Martino, San Vito gioia in rimonta

In un Conca d’Oro gremito di pubblico è andata in scena la prima giornata del torneo

MONREALE, 5 giugno - Chi ben comincia è a metà dell’opera e, al netto delle false partenze, il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale era chiamato a dare una risposta sul campo.

E la risposta, possiamo dire, è arrivata: sugli spalti del Conca d’Oro - nuovamente agibili al pubblico - si è riversata un’intera cittadinanza, curiosa delle gesta delle formazioni che quest’anno comporranno i quadri del Torneo.

Nelle serate di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno si sono disputate le quattro gare valide per la prima giornata della nuova “League Phase” del Torneo. Il nuovo format, con 9 squadre partecipanti, richiama quello della UEFA Champions League: un girone unico dove le squadre giocheranno quattro partite ciascuna contro delle avversarie decise tramite sorteggio. Le prime otto passeranno il taglio, mentre l’ultima dovrà già abbandonare la competizione.

Ad aprire le danze sono state Pezzingoli e San Martino. I campioni in carica, che da quest’anno si chiameranno “AM10 Pezzingoli” in ricordo del loro numero 10 Andrea Miceli, hanno clamorosamente steccato la prima partita. Con una prova di forza eclatante, il San Martino si è portato a casa i primi tre punti del suo percorso, con le reti dei sempreverdi Lo Giudice e Manno.

A seguire, nella sera di mercoledì, è andata in scena la partita più bella della settimana. Il derby del centro città tra Bavera e San Vito sembrava essere ormai indirizzato verso le viuzze baveresi: all’intervallo il punteggio recitava 2-0 per i biancoazzurri grazie alle reti di Rizzo e Pupella. Ma il San Vito non molla e, grazie ad una straordinaria tripletta di Antonio Lentini, riesce a ribaltare la situazione e portarsi a casa la vittoria e far partire la festa dei suoi (FOTO).

Nelle gare del giovedì meno gol, ma stesse emozioni: tra Pioppo e Monreale Centro - la nuova società fondata dopo la fusione di tre quartieri, Carrubella, Carmine e San Castrense - succede tutto tra l’87’ e l’88’ minuto. Prima Di Girolamo porta in vantaggio la squadra di frazione: nell’azione successiva, è il solito Li Manni a pareggiare i conti. MVP della serata il portiere pioppese Marco Faraci, capace di neutralizzare due rigori (uno a Kumbi ed uno a Puleo, a tempo scaduto).

Chiude il programma settimanale il “Derby della Circonvallazione” tra Aquino e Santa Teresa. La squadra di frazione, nonostante una distinta con soli 15 uomini a disposizione e due cartellini rossi (Ferreri e Lorenzo Calderone, entrambi espulsi per somma di ammonizioni), riesce di cuore a portare a casa la vittoria, di misura, grazie al gol fortuito di Emanuele Calderone.

Al termine della prima giornata, abbiamo visto esibirsi otto delle nove squadre partecipanti: solo il Villaciambra Malpasso è ancora ai box per ragioni di calendario (è la squadra che riposava durante la prima giornata, ndr). In cima alla classifica troviamo Aquino, San Vito e San Martino con 3 punti, galleggiano a metà graduatoria Pioppo e Monreale Centro con 1 punto. Chiudono il gruppone le tre sconfitte Pezzingoli, Bavera e Santa Teresa, assieme al Villaciambra Malpasso che ancora attende il suo debutto.

Il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale tornerà lunedì 8 giugno, con un programma meno fitto che per la prossima settimana prevederà una sola gara a sera. Le emozioni, però, siamo convinti che rimarranno le stesse. Frattanto, questo pomeriggio andrà in onda sulla nostra pagina Facebook il talk-show dedicato alla competizione “Tutto il calcio Frazione per Quartiere”, condotto dal nostro direttore Enzo Ganci. Appuntamento alle ore 19 dalla cornice del bar 365 di via Benedetto d’Acquisto.