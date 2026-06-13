Torneo dei Quartieri, si conclude la 2a giornata: volano Aquino e San Vito, risponde il Pezzingoli

Con lo spettacolare 3-3 tra Pioppo e Villaciambra Malpasso, termina una settimana piena di gol ed emozioni

MONREALE, 13 giugno - Si chiude anche la seconda settimana del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale 2026. La seconda giornata è stata caratterizzata da vere e proprie goleade che hanno confermato in parte i pronostici della vigilia.

Dopo la sconfitta al debutto contro il San Martino di mister Sala (che ha riposato in questa settimana), l’AM10 Pezzingoli si riprende battendo in rimonta per 4-1 il Monreale Centro. Il bel gol di Puleo viene reso nullo dallo strapotere degli “orange”, che mettono a segno un poker grazie alle reti di Balsano, Miceli, Grimaudo e Failla.

Con un brivido finale, il San Vito conferma i buoni propositi della vigilia battendo per 3-2 un altro quartiere storico come il Santa Teresa. I ragazzi di mister Ballo avevano chiuso il primo tempo con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Diliberto e Gaglio. Trascinati da un ispirato Marco Pupella (autore di una doppietta), i biancoviola di mister Scebba non hanno avuto intenzione di mollare, rimontando il doppio svantaggio portando la gara sul 2-2. Per i sanvitesi, è servita un’altra magia del gioiello Gabriel Diliberto, che con una serpentina ubriacante ha gettato le basi per il definitivo 3-2 a tempo scaduto.

Il match di cartello della settimana era sicuramente Aquino-Bavera, semifinale dell’ultima edizione. La gara, storicamente equilibrata, è stata un dominio dei biancorossi di mister Crecco (IN FOTO, crediti: Adriana Consagra), che hanno asfaltato i ragazzi di quartiere per 6-1. Hanno inciso, irrimediabilmente, le espulsioni in casa Bavera: al 25’ toccava all’estremo difensore Tafuri (che aveva parato un tiro con le mani fuori dalla sua area di rigore) e, a fine primo tempo, al centrale Vaglica (somma di ammonizioni). La gara, fino a quel momento sul punteggio di 1-1, ha poi preso la strada verso la frazione di Aquino, che ha dilagato nella ripresa con degli straordinari La Spisa e Lo Coco (entrambi autori di una doppietta) e grazie anche alle autorevoli firme del giovane Alaimo e del bomber Calderone (espulso nel finale per proteste).

La settimana si è chiusa con la gara di ieri sera tra Pioppo e Villaciambra Malpasso. Quella che per molti poteva essere la partita più noiosa, in realtà si è rivelata una vera e propria odissea che ha lasciato tutti senza fiato. Il Pioppo va tre volte in vantaggio (reti di Carcione, Lanza e Pisciotta), ma viene sempre recuperato dal numero 77 avversario Andrea Mormino, autore di una tripletta. L’ultimo gol, al 106’ da calcio di rigore (fischiato per un fallo di mano sulla linea di porta di Di Girolamo, poi espulso), è diventato il gol più tardivo della storia del Torneo. Una rete pesante che ha diviso equamente la posta in palio.

Classifica che vede sempre al comando Aquino e San Vito a 6 punti, già qualificate alla prossima fase. A 3 lunghezze, l’AM10 Pezzingoli ed un San Martino fermo ai box. 2 punti per Pioppo, uno solo per Monreale Centro e Villaciambra Malpasso (una gara in meno). Ancora a secco ed a rischio Santa Teresa e Bavera.

Il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale tornerà lunedì 15 giugno alle ore 21 nella cornice magica del Conca d’Oro. A fare capolino sul manto erboso dell’impianto normanno saranno Bavera e San Martino per una gara che già diventa un crocevia importante della stagione per entrambe le formazioni. A seguire poi tutte le altre gare di una settimana che promette spettacolo.

CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 2a GIORNATA

AQUINO 6

SAN VITO 6

SAN MARTINO DELLE SCALE 3

AM10 PEZZINGOLI 3

PIOPPO 2

VILLACIAMBRA MALPASSO 1

MONREALE CENTRO 1

SANTA TERESA 0

BAVERA 0