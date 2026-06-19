Torneo dei Quartieri, il racconto della 3ª giornata: crisi Bavera, dilaga l’Aquino

Al termine dell’intensa sfida tra Monreale Centro e San Vito, si delinea ancora di più la classifica della League Phase

MONREALE, 19 giugno - Mancano solo quattro gare (più due di recupero) al termine della League Phase del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale. Classifica che va sempre più delineandosi, con 6 squadre su 8 che sono già sicure della qualificazione alla prossima fase.

Settimana che si apre con la prestigiosa sfida tra Bavera e San Martino (nella foto), che si è facilmente imposto per 3-0 sulla squadra di quartiere. In rete Catalano, Billetta ed il portiere Randazzo da rigore. Una crisi che ha colpito i ragazzi di mister Giambruno, che li sta incatenando all’ultimo posto in classifica con 0 punti all’attivo.

Martedì abbiamo assistito invece ad una montagna russa di emozioni tra Villaciambra Malpasso e Santa Teresa. I primi, ad un passo dalla qualificazione, avevano chiuso il primo tempo sul punteggio di 2-0 con le reti di Mormino (rigore) e di Lo Biondo. I ragazzi di mister Scebba (che nel frattempo, a causa dell’espulsione del portiere Marchese, si era reinventato estremo difensore) hanno trovato una forza nascosta all’interno delle loro qualità, ribaltando la gara nonostante l’inferiorità numerica. MVP il bomber di provincia Alessandro Pirrotta, autore di una doppietta che (assieme alla rete decisiva di Salvo Venturella) ha spianato la strada ai biancoviola.

Il giorno dopo è toccato a Pioppo ed Aquino. La gara tra le due frazioni è stata a senso unico: i biancorossi di mister Crecco non hanno avuto alcuno scrupolo nei confronti dei gialloverdi di mister Zuccaro, sconfiggendoli con un netto 7-2. In gol per i campioni 2024: Lorenzo Calderone (quattro marcature per lui), Samuele Lo Coco (doppietta) e Davide Rivela. A nulla è servito il “gol olimpico” di Roberto Lanza direttamente da calcio d’angolo e la spizzata a tempo scaduto nel secondo tempo di Alessandro Di Girolamo.

La settimana si è chiusa con l’incontro tra Monreale Centro e San Vito. Dopo 94 minuti intensi ad un ritmo altissimo, a decidere la serata è stato il solito Antonio Lentini, che sfrutta un contropiede per battere un perfetto (fino a quel momento) tra i pali Luca Sorrentino.

A 90 minuti (per qualche squadra 180) dal termine della fase di campionato, abbiamo già alcuni verdetti. Ad Aquino e San Vito (già qualificate) si sommano altre quattro squadre. Il San Martino con la vittoria sulla Bavera ha ufficializzato il passaggio ai quarti di finale, mentre AM10 Pezzingoli (che ha riposato questa settimana), Santa Teresa e Pioppo si sono qualificate in virtù del risultato della sfida tra Monreale Centro e San Vito.

La rete al 94’ di Lentini, infatti, ha un peso specifico importante: il mancato pareggio dei ragazzi di mister Macaluso li condanna a giocarsi il tutto per tutto nella gara finale contro il quartiere Bavera. Questo fa sì che, ormai, le squadre con almeno due punti siano irraggiungibili da entrambe le formazioni invischiate, rendendole di fatto sicure del passaggio del turno. Situazione a parte per il Villaciambra Malpasso, che deve fare un punto nelle ultime due partite che gli rimangono (tra quarta giornata e recupero) per ufficializzare la sua prima storica presenza ai quarti di finale.

Il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale tornerà lunedì sera con il racconto dell’ultima settimana della League Phase. Sei gare condensate in cinque giorni per chiudere definitivamente la classifica unica e per ufficializzare le otto squadre che parteciperanno ai quarti di finale. Frattanto, in data odierna verrà trasmessa la nuova puntata di “Tutto il Calcio Frazione per Quartiere” a cura del direttore Enzo Ganci. In quel di Grisi, frazione che quest’anno non è riuscita a formare la squadra, sarà intervistata una delegazione del quartiere San Vito.

CLASSIFICA

AQUINO 9

SAN VITO 9

SAN MARTINO DELLE SCALE 6*

AM10 PEZZINGOLI 3*

SANTA TERESA 3

PIOPPO 2

VILLACIAMBRA MALPASSO 1*

MONREALE CENTRO 1

BAVERA 0





