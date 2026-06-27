Torneo dei Quartieri, termina la League Phase: out Villaciambra Malpasso, tre squadre a punteggio pieno

Aquino, San Martino e San Vito chiudono in testa il gruppone. Da lunedì i quarti

MONREALE, 27 giugno - Termina con l’ultimo verdetto da decretare la League Phase del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale 2026.

Al termine delle quattro giornate della fase di campionato, solamente una delle nove squadre ai nastri di partenza deve dire addio ai suoi sogni di gloria: ovvero il Villaciambra Malpasso. L’ultima settimana della League Phase si è articolata in questa maniera: dal lunedì al giovedì è stata disputata la quarta giornata del torneo, mentre venerdì 26 giugno abbiamo assistito ai due recuperi, ovvero due partite giocate dalle quattro squadre che hanno osservato un turno di riposo nelle precedenti settimane.

La quarta giornata ha alternato goleade a serate tiratissime: si è partiti lunedì 22 con uno strabordante San Martino, che ha annientato 7-1 il Villaciambra Malpasso, obbligando i biancoazzurri a sperare nei risultati altrui per avere un briciolo di speranza.

Il giorno dopo è andato in scena il remake della finale dell’ultima edizione tra Aquino ed AM10 Pezzingoli (nella foto copertina dell’articolo, un momento del pre-partita). Stavolta, a spuntarla sono stati i ragazzi di mister Crecco, che hanno vinto di misura per 1-0 grazie alla rete di Uzzo.

Mercoledì 24 è stato il turno di Bavera e Monreale Centro, in quello che è stato un vero e proprio scontro salvezza: alla fine, la gara non ha decretato vinti o vincitori, terminando 0-0 e rinviando ogni discorso qualificazione alla gara di recupero del Villaciambra.

Infine, giovedì 25 si è chiusa la League Phase del San Vito con un roboante 8-2 ai danni del Pioppo, stanato soprattutto da un poker di Lentini.

Venerdì 26 giugno, come detto prima, è stato il momento dei recuperi: alle 19:30 sono scese in campo AM10 Pezzingoli e Villaciambra Malpasso. Ai ragazzi della “mistera” Simonetti serviva portare a casa almeno un punto o, quantomeno, perdere con meno di due reti di scarto, per passare il turno. Ma i campioni in carica non hanno avuto pietà e, guidati da un ritrovato Kevin Guadalupo, hanno surclassato gli avversari infliggendogli una sconfitta netta per 9-2. La fase di campionato si è chiusa con il successo firmato Viola e Billetta del San Martino sul Santa Teresa, battuto per 2-1 (inutile la rete di Pupella).

Al triplice fischio dell’ultima gara, i giochi sono fatti: in testa al gruppone vi sono Aquino, San Martino e San Vito a punteggio pieno, dopo le quattro vittorie in altrettante partite. I biancorossi di Crecco vincono il girone grazie ad un numero maggiore di gol fatti (15 contro 14) del San Martino, con le due squadre che hanno terminato la prima fase con una situazione di parità alla voce differenza reti, oltre che in quella dei punti. Terzo il San Vito (che ha una DR minore rispetto alle altre superpotenze di questa edizione).

Chiude alle spalle del trio di testa l’AM10 Pezzingoli con 6 punti (frutto di due vittorie e due sconfitte). Dietro il Santa Teresa con 3 punti, poi Monreale Centro e Pioppo a 2 e chiudono il gruppo Bavera e Villaciambra Malpasso ad 1. Ad avere la meglio tra le due (ed a passare il taglio) è la squadra di quartiere, avente una migliore differenza reti.

I quarti di finale saranno i seguenti:

AQUINO - BAVERA (lunedì 29 giugno, ore 21)

SAN MARTINO - PIOPPO (martedì 30 giugno, ore 21)

SAN VITO - MONREALE CENTRO (mercoledì 1 luglio, ore 21)

AM10 PEZZINGOLI - SANTA TERESA (giovedì 2 luglio, ore 21)

Il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale entra nel vivo: in un clima di incertezza totale circa la vincitrice della quinta edizione, la cittadinanza normanna risponde presente riempiendo le gradinate del Conca d’Oro e seguendo con passione le cronache della competizione che accende l’estate della città.