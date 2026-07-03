Torneo dei Quartieri, quarti di finale: passano le solite note, San Vito ok col brivido

Le prime quattro del gruppone confermano la loro superiorità avanzando alle semifinali

MONREALE, 3 luglio - Terminano anche i quarti di finale dell’edizione 2026 del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, competizione arrivata ad un passo dal suo atto conclusivo.

Nella settimana appena conclusa, sono andati in scena i quattro accoppiamenti decisi dalla classifica finale della League Phase, dalla quale le prime otto sono state inserite nel tabellone della fase ad eliminazione diretta.

Fuoco alle polveri lunedì 29 giugno con il big match tra Aquino e Bavera. Nonostante l’ottava posizione racimolata, la formazione di quartiere rappresentava un’insidia non da poco per la banda Crecco. Grazie ad un Samuele Lo Coco in grande forma (autore di una doppietta nel primo tempo), i biancorossi gestiscono il vantaggio e passano il turno, nonostante il gol del definitivo 2-1 siglato dal capitano baverese Vassallo su rigore al sesto di recupero della ripresa.

Il giorno dopo sono scese in campo San Martino e Pioppo. Nulla da fare per i gialloverdi di mister Zuccaro, schiantati dallo strapotere dei sanmartinesi. Il 7-0 finale candida fortemente i ragazzi di mister Sala al Tritone: in gol tre volte Manno, tre volte anche Billetta ed una sola volta Lo Giudice.

Mercoledì 1 luglio si è giocata la gara più equilibrata e tesa di questa fase di torneo. Nel derby cittadino tra San Vito (nella foto) e Monreale Centro vi era già un carico pesante di agonismo pregresso, dovuto al precedente pieno di polemiche della League Phase (vittoria al 94’ dei sanvitesi con gol del solito Lentini). La gara si è confermata alla pari, con il punteggio finale di 1-1 grazie alle reti del solito Lentini per i gialloverdi e di Puleo per il nuovo sodalizio di centro città. Ai rigori il San Vito non fallisce mai, il Monreale Centro sbaglia con La Corte e prende il palo con capitan Ferraro, cedendo il passo agli avversari e sfiorando l’impresa al suo primo anno di attività.

Programma dei quarti di finale concluso ieri sera con la gara scoppiettante tra AM10 Pezzingoli e Santa Teresa. Pronti via, e dopo 7 minuti i campioni in carica sono già in doppio vantaggio con le reti di Balsano e Grimaudo. Il Santa Teresa reagisce con il colpo in area di Scebba, ma nel secondo tempo gli arancioneri mettono il pilota automatico e si portano a casa la partita con le reti di Grimaudo (doppietta), Canale e Guadalupo. Un 5-1 senza possibilità di risposta per i biancoviola, costretti alla seconda eliminazione consecutiva ai quarti.

Si delinea quindi così il piano delle semifinali:

Lunedì 6 Luglio, ore 21:15

AQUINO - SAN VITO

Martedì 7 Luglio, ore 21:15

SAN MARTINO DELLE SCALE - AM10 PEZZINGOLI