Torneo dei Quartieri, Randazzo sbarra la strada al Pezzingoli: San Martino in finale

I ragazzi di mister Sala conquistano il pass per l’atto conclusivo. Sfideranno l’Aquino giorno 12

MONREALE, 8 luglio - Si chiude nella maniera più clamorosa ed emozionante possibile anche la seconda semifinale del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale 2026.

Ad ottenere il pass per la finalissima di giorno 12 luglio è il San Martino delle Scale di mister Giuseppe Sala, che batte ai supplementari l’AM10 Pezzingoli per 2-1. Sanmartinesi che hanno rimontato l’iniziale svantaggio, maturato al 9’ di gioco con la rete dell’arancionero Gabriele Pedalino, abile a sfruttare uno svarione difensivo della retroguardia avversaria. Il San Martino risponde dieci minuti dopo: giocata fantastica di Manno che si libera in area, viene steso e conquista il calcio di rigore del pareggio, che realizza lui stesso.

La gara, disputata sempre in un clima corretto e sempre sul filo della tensione agonistica, non riesce a trovare un vincitore nei primi 90 minuti. Come per l’altra semifinale, saranno necessari i supplementari. Quando tutto sembrava indirizzato verso i calci di rigore, il San Martino indirizza la gara verso le montagne. A staccare più in alto di tutti su una situazione di palla inattiva è Vito Porzio, che trafigge un mai domo Bonanno e porta avanti i suoi.

A seguire, sale in cattedra Randazzo: il portiere del San Martino prima sventa un tiro di Balsano, che si era involato verso la porta a tu per tu col portiere, poi al 126’ diventa l’eroe della frazione, parando il rigore assegnato al Pezzingoli e calciato dal tracotante Guadalupo.

Una prestazione eroica che consente al San Martino di trovare la terza finale negli ultimi quattro anni, nuovamente contro l’Aquino come due anni fa. Senza il regista avanzato Billetta (espulso nel finale per il fallo del rigore poi fallito da Guadalupo), ma con una forza interiore impareggiabile, la banda Sala affronterà i biancorossi di mister Crecco in un appuntamento finale che si preannuncia uno spettacolo senza precedenti.

La data da fissare sul calendario è quella del 12 luglio: a partire dalle ore 21:15, andrà in scena la quinta finale del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni, l’atto conclusivo dell’edizione 2026. San Martino o Aquino: chi alzerà il Tritone?