Dal Conca d’Oro alla Serie C: Mattia Maggio firma con il Carpi e diventa professionista

Il classe 2007 approda in Serie C dopo l’ultima esperienza con l’Igea Virtus

MONREALE, 27 luglio - “Sogna ragazzo sogna” canta Vecchioni. Un inno alla vita, un invito a crederci sempre. Lo stesso che noi facciamo ad un ragazzo, Mattia Maggio (nella foto), che porterà alto il nome di Monreale ai pinnacoli del calcio professionistico italiano.

Maggio, infatti, ha firmato con l’AC Carpi, squadra militante in Serie C, prosecuzione naturale della precedente società che, nel 2015, aveva centrato la promozione in Serie A. Mattia andava ancora alle elementari e, in quegli anni, si avvicinava al mondo del pallone, da sempre la sua più grande passione. L’idolo, d’altronde, l’aveva in casa: papà Sergio, giocatore autorevole del vecchio Monreale, adesso allenatore della Prima Squadra e Direttore Generale.

Con la Conca d’Oro Monreale, infatti, ha mosso i primi passi della sua carriera, colpendo sin da subito per la sua propensione al lavoro, le sue doti atletiche e la capacità di assimilare i dettagli più importanti. Valori che gli sono valsi la chiamata del settore giovanile del Palermo, società con la quale ha continuato il suo percorso di crescita. Nel 2024, la prima chiamata tra i grandi, con la maglia dell’Igea Virtus: con la formazione della società di Barcellona Pozzo di Gotto, Maggio si è tolto importanti soddisfazioni, siglando (in due stagioni e con soli 19 anni sulla carta di identità) 49 presenze tra Serie D e Coppa di categoria. Ed adesso, la grande chance nel calcio professionistico: il monrealese ha firmato un contratto triennale che lo legherà alla società carpitana fino al 30 giugno 2029.

Dal Conca d’Oro alla Serie C, dalle vie di Monreale al professionismo. La storia di Mattia Maggio, come quella di altri giovani calciatori monrealesi, ci insegna che - partendo da casa - si può arrivare dove lì i sogni si fanno concreti. A Mattia auguriamo il meglio per la stagione che verrà, sperando che possa tenere alto l’onore ed il nome della nostra città.