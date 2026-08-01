Città di Monreale, doppio colpo in entrata: firmano Morana e Billetta

Doppia operazione per il sodalizio guidato dal presidente Reres

MONREALE, 1 agosto - Manca sempre meno all’inizio della stagione sportiva 2026/27 ed il Città di Monreale non vuole farsi trovare impreparato.

Il sodalizio normanno, al via per il secondo anno consecutivo nel campionato di Prima Categoria, rinforza il suo roster puntando su due profili giovani ma di assicurato rendimento. Si tratta di Gabriele Morana e Marco Billetta.

Il primo è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Sicilia F.C, dove ha centrato il bersaglio grosso in 7 occasioni. Un rinforzo di altissimo livello per il reparto avanzato della rosa monrealese.

Per Billetta, invece, è un ritorno alle origini. Il calciatore, monrealese doc, accetta la corte del presidente Reres. Perorando la causa normanna, Billetta completa un pellegrinaggio durato diverse stagioni tra Sicilia F.C, Castelbuono ed ancora prima Pontedera.

Il duo, proveniente dal Sicilia F.C come scritto poco prima, aumenta il tasso tecnico della rosa a disposizione di mister Maggio e piazza il Monreale tra le squadre più attive in questa pre-season di Prima Categoria.