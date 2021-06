Che spettacolo questa Italia!

L’esordio degli azzurri ad Euro2020 è ok. Mancini: “Ne mancano ancora sei”

Che spettacolo questa Italia! Più forte dei dubbi, degli scettici, ed anche di un arbitraggio discutibile. E per i quindicimila dell'Olimpico è stata una festa.

Diverte, l’Italia diverte, gioca, segna e vince. Adesso sì, nel primo momento decisivo, arriva la conferma dagli uomini di Mancini, che hanno giocato 90 minuti di altissima intensità, schiacciando una nazionale forte e rocciosa come quella turca (sperando che adesso i tifosi turchi la smettano di invadere le sezioni commenti dei post social nostrani!).

Gli azzurri hanno dato l’impressione di avere definitivamente raggiunto una maturità sportiva e psicologica, le loro gambe non hanno tremato di fronte al grande appuntamento.

E noi, dai nostri divani, con birre e patatine, abbiamo finalmente potuto esultare dopo cinque lunghi anni di attesa con le nostre bandiere tricolori e azzurre.



Sulla partita in sé c’è poco da dire. L’Italia ha dominato, ed il passivo poteva essere ancora più pesante, se non fosse stato per la super prestazione di Cakir, il portiere della Turchia. Nessuno ha floppato, l’unico senza voto è Donnarumma, che probabilmente una volta tornato negli spogliatoi non si è neanche fatto la doccia: la Turchia non si è palesata minimamente nei pressi della sua porta. Gli sceicchi del PSG dovranno aspettare i prossimi appuntamenti per valutare la bontà del loro, quasi certo e strapagato, nuovo colpo.

C’è da essere fieri di questi ragazzi e del progetto che stanno portando avanti e di come stanno crescendo: Spinazzola (man of the match per la Uefa, ndr), Barella, Locatelli e compagnia cantante, ma che giocatori sono? E pensare che quattro anni fa giocavamo con Parolo e Gabbiadini…

La spensieratezza e la contentezza della serata ci permettono di chiudere un occhio sulla prestazione incredibile (dipende dai punti di vista) di Federico Bernardeschi. Bisogna perdonarlo, alla fine entrando all’85’ non si ha tanto tempo per rischiare la giocata.

Come episodio pilota dell’avventura ad Euro2020, l’Italia non poteva debuttare in modo migliore. Sull’onda dell’entusiasmo, cavalcata sia dai giocatori che da tutti gli italiani, la testa ora va all’appuntamento di mercoledì con la Svizzera, sperando di poter replicare l’ottima prestazione di ieri sera. Come ha detto il Mister, “una vinta, ne mancano sei!”