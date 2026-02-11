Un solo italiano quest’anno nel mondiale di Formula 2: è il marinese Gabriele Minì

Il giovane pilota siciliano è schierato dal team MP Motorsport

Il marinese Gabriele Minì (nella foto) sarà l’unico pilota italiano presente quest’anno nell’impegnativo e combattuto campionato mondiale di Formula 2, vinto nel 2025 dal piacentino Leonardo Fornaroli.

Lo scorso anno non è stato particolarmente fortunato per il pilota siciliano: nelle 14 gare disputate non ha mai vinto ed è finito soltanto tre volte sul podio, concludendo la stagione al tredicesimo posto in classifica; ha dimostrato, tuttavia, di avere un buon potenziale e di possedere notevoli capacità di guida.

Per il 2026 Minì, che compirà 21 anni fra poco più di un mese, ha cambiato squadra: lasciata la scuderia veneta Prema Racing è approdato al team olandese MP Motorsport, che nell’anno passato ha ben figurato in Formula 2 conquistando più di una vittoria con il paraguayano Joshua Dürksen.

Nell’ultimo decennio, dal campionato cadetto sono venuti fuori diversi corridori di valore che oggi corrono stabilmente nel mondiale di Formula 1, fra i quali Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Alex Albon, Oscar Piastri, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar e il bolognese Kimi Antonelli.

Il sogno di Gabriele Minì è, ovviamente, quello di seguire le loro orme e di poter approdare nel Circus iridato; tutti gli sportivi siciliani si augurano che le ambizioni di questo bravo e umile pilota di Marineo possano trovare effettivo riscontro nei risultati in pista. Le sue doti di velocità, intelligenza tattica e determinazione, unite all’indiscusso talento, lasciano senz’altro ben sperare.