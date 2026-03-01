Calcio: Prima Categoria. Sucameli trascina il Monreale, contro il Punto Rosa finisce 2-1

Ancora una vittoria dei normanni al Conca d’Oro: la doppietta del numero 9 consente di agganciare la zona playoffAncora una vittoria dei normanni al campo Conca d’Oro: la doppietta del numero 9 consente di agganciare la zona playoff

MONREALE, 1 marzo - Ancora un successo casalingo per il Città di Monreale che batte il Punto Rosa per 2-1 grazie alla doppietta del bomber Giuseppe Sucameli.

La vittoria consente ai normanni di agganciare la zona playoff, a quota 27 punti in classifica: un quinto posto impegnato dal Ribera 1954.

Questo pomeriggio, gli uomini di mister Maggio, hanno dato un forte segnale agli avversari che, sulla carta e allo stato attuale, si contendono il pass per l’approdo in Promozione. Capitan Vassallo e compagni, sono a conoscenza del fatto che ulteriori errori, come quelli commessi in occasione del girone d’andata, non sono più ammessi. Specie se, come è accaduto, è necessario attenzionare i risultati sugli altri campi. Il roster di via Aldo Moro, infatti, ha saputo approfittarne della caduta del Ribera, contro uno Sferracavallo rinato dalle macerie dopo la prima sconfitta stagionale della scorsa domenica, qui all’ombra di monte Caputo.

I rossoverdi, per la cronaca, con una sontuosa “manita”, hanno fermato i biancocelesti riberesi ed il Cittá di Monreale, ormai rigenerato, non ha sprecato tale opportunità. La vittoria, dettata da una grande prestazione di squadra, porta comunque il nome di Giuseppe Sucameli che, fotocopiando la recente esecuzione, su calcio piazzato ed in prossimità del vertice sinistro dell’area di rigore, ha battuto, anche stavolta, il portiere avversario, al minuto 35 (1-0).

La gioia iniziale dei biancazzurri, è stata guastata in un primo momento allo scoccare della prima frazione di gara, da Virzì che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo e da vero ariete, ha sporcato la porta difesa da Totó Campanella (1-1). Il raddoppio, dovrà attendere dunque la ripresa ed esattamente il 61esimo giro d’orologio quando, in corsa con la palla al piede, Diliberto, verrà atterrato in area di rigore dal numero 18 avversario, costringendo il direttore di gara non soltanto ad indicare il dischetto ma ad estrarre il cartellino rosso all’indirizzo dell’ex portiere monrealese, Giuseppe Lepre, per delle proteste legate alla scelta arbitrale. Con il Punto Rosa in 10 uomini e con la sfera posizionata sul punto degli 11 metri, ancora una volta, qualche secondo dopo, Sucameli firmerà la rete definitiva del raddoppio (2-1).