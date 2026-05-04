Per il pilota marinese Gabriele Minì prima vittoria in Formula 2

Il giovane siciliano è ora secondo nella classifica generale

MIAMI (USA), 4 maggio – Il giovane Gabriele Minì (nella foto) ha conquistato domenica scorsa sul circuito cittadino di Miami la sua prima vittoria in Formula 2.

Scattando dalla seconda fila, il pilota di Marineo schierato dal team MP Motorsport è stato abile a mantenere un ritmo costante sulla pista umida e insidiosa, scalando varie posizioni per andare in testa alla gara nel corso del penultimo giro, approfittando della lotta fra Dino Beganovic e Rafael Câmara, entrambi facenti parte della Ferrari Driver Academy.

Grazie a questo successo, Minì (classe 2005) si trova adesso al secondo posto nella classifica generale del combattuto campionato internazionale, distaccato di un solo punto dal talentuoso bulgaro Nikola Tsolov; fra tre settimane, la Formula 2 tornerà in pista sul tracciato semi-permanente di Montréal, in Canada.

«E’ stata una gara intensa che si è risolta soltanto all’ultimo: non avevamo mai corso sul bagnato e la cosa più difficile è stata non commettere errori - ha dichiarato Gabriele Minì - ma nonostante le condizioni estremamente difficili sono riuscito a mantenere alta la concentrazione nell’arco di tutta la corsa ed a sfruttare ogni occasione per poter recuperare terreno e puntare alla vittoria, che dedico ad Alex Zanardi».

Nell’ultimo decennio dal campionato di Formula 2 sono emersi molti piloti che oggi gareggiano stabilmente in Formula 1, come Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Alex Albon, Liam Lawson, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad e il bolognese Kimi Antonelli, attuale capoclassifica nel mondiale.