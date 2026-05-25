Formula 2, il marinese Gabriele Minì in evidenza sul circuito cittadino di Montréal

Il giovane pilota siciliano è adesso al vertice della classifica generale

MONTREAL (CAN), 25 maggio – Sul circuito canadese di Montréal intitolato a Gilles Villeneuve il giovane siciliano Gabriele Minì (nella foto) nello scorso fine settimana si è confermato fra i protagonisti di primo piano del combattuto campionato internazionale di Formula 2.

La pole position è stata ottenuta a sorpresa dall’olandese Laurens van Hoepen (Trident Motorsport); dopo aver fatto segnare nelle qualifiche il decimo miglior tempo, nella gara sprint che si è disputata nel pomeriggio di sabato Minì ha conquistato un brillante secondo posto, preceduto al traguardo dal messicano Noel León (Campos Racing). Il pilota di Marineo, che ha compiuto ventun anni il 20 marzo scorso, nella corsa principale di domenica sulla pista resa insidiosa dalla pioggia ha concluso ottimo terzo, mentre la vittoria è andata al ventenne norvegese Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport).

Dopo le due gare che si sono svolte in Canada, nella serie cadetta la sfida per il titolo appare quantomai aperta: a guidare la classifica generale con 57 punti c’è adesso proprio Gabriele Minì (MP Motorsport), seguito a 10 lunghezze dal bulgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) e dal brasiliano Rafael Câmara (Invicta Racing), che ha sinora ottenuto 36 punti.

I piloti di Formula 2 scenderanno nuovamente in pista fra due settimane sull’impegnativo tracciato cittadino di Montecarlo; l’unica tappa del campionato prevista in Italia è in programma a settembre a Monza, nel corso del weekend in cui l’autodromo brianzolo ospiterà l’atteso Gran Premio valido per il mondiale di Formula 1.