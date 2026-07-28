Formula 2, in Ungheria il marinese Gabriele Minì vince la gara sprint

Il pilota siciliano resta in lotta per la conquista del titolo

BUDAPEST (HUN), 28 luglio – Nello fine settimana appena trascorso, il siciliano Gabriele Minì (nella foto) ha ben figurato sul circuito ungherese di Budapest nel campionato internazionale di Formula 2.

Dopo una buona ma non eccezionale sessione di qualifica, in cui ha fatto registrare il 9° tempo, nella “gara sprint” di sabato il giovane pilota di Marineo ha ottenuto una brillante vittoria; nella corsa principale che si è disputata domenica si è classificato in nona posizione, mentre sul gradino più alto del podio è salito il messicano Noel León.

Il bulgaro Nikola Tsolov, che fa parte dello junior team della Red Bull, è ancora in testa alla graduatoria generale, pur avendo raccolto pochi punti in Ungheria: il marinese lo tallona comunque a breve distanza e rimane così in lizza per la conquista del titolo insieme al talentuoso brasiliano Rafael Câmara, sotto contratto con la Ferrari Driver Academy: la lotta fra i tre appare destinata a protrarsi sino all’ultima gara stagionale, in calendario ad Abu Dhabi agli inizi di dicembre.

I protagonisti della serie cadetta torneranno a sfidarsi nel primo weekend di settembre sulla velocissima pista di Monza; nell’autodromo brianzolo saranno certamente in tanti a fare il tifo per Gabriele Minì, unico italiano a partecipare quest’anno al combattuto campionato di Formula 2, che lo scorso anno è stato vinto da Leonardo Fornaroli.

Il piacentino è attualmente pilota di riserva e collaudatore in Formula 1 per la McLaren, squadra con la quale ha già svolto alcuni proficui test; per il 2027 ha buone possibilità di approdare nel Mondiale di F1 con la scuderia statunitense Haas-Ferrari, prendendo il posto del francese Esteban Ocon.