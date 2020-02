Degrado e schiamazzi nel quartiere Carmine: si lamentano i residenti

Qualcuno protesta, ma viene fatto oggetto di ritorsioni

MONREALE, 11 febbraio – Si lamentano i residenti del quartiere Carmine per il degrado e, pur-troppo, pure per l’inciviltà che sembra regnare nella zona, tanto nelle ore diurne, quanto, spesso, in quelle notturne.

Quelli che abbiamo intervistato chiedono a gran voce una sensibilizzazione per fronteggiare i moltis-simi problemi che, purtroppo, affliggono questo bellissimo quartiere. Parlano della sporcizia che ha fatto sì che si proliferino nel quartiere topi, che spesso trovano un’accogliente casa all’interno delle tante buche mai riparate.

Il quartiere inoltre viene molto spesso frequentato da dei ragazzi che con gesti poco educati, come il mettere musica o lo schiamazzare fino a tarda notte, disturbano i residenti che la mattina presto de-vono alzarsi per andare a guadagnarsi da vivere e i residenti più temerari che hanno provato a dire qualcosa a questi ragazzi si sono ritrovati presi a parolacce o, hanno trovato la propria auto con le gomme a terra o gli specchietti completamente distrutti.