Via Umberto I e quel marciapiede malmesso

Un brutto colpo d'occhio proprio sotto il pannello in maiolica del Crocifisso

MONREALE, 18 novembre - La segnalazione arrivata oggi alla nostra redazione vuole denunciare lo stato precario in cui si trova un marciapiede della Via Umberto I.

La porzione di marciapiede è completamente distrutta e rischia seriamente di creare spiacevoli cadute per chi vi passa. La parte più rovinata e impercorribile si trova purtroppo davanti alla porta di ingresso di un'abitazione, ma anche a pochissimi passi dal famosissimo pannello in maiolica raffigurante Il Cristo in croce. Un pessimo biglietto da visita di Monreale per i molti turisti che in tempi migliori venivano ad ammirare il pannello.

La rabbia degli abitanti della zona incontrati per la via, va contro gli uffici di competenza ai quali è stato denunciato il problema svariate volte senza che purtroppo la cosa sia servita a risolvere il problema.