Potati stamane gli alberi in via Pietro Novelli

Tra le fronde passavano cavi elettrici e telefonici. LE FOTO

MONREALE, 4 febbraio – Un intervento sostanzioso ma necessario quello che è stato portato a termine questa mattina in via Pietro Novelli, con la potatura degli alberi quasi a ridosso della strada.

Una squadra di operatori ha infatti provveduto alla rimozione di quelle fronde che - stando a quanto da loro ravvisato - nascondevano pericolosamente cavi elettrici e telefonici, aumentando notevolmente in questo modo il rischio di una qualsivoglia interruzione in caso di oscillazione dei rami oppure, nell'ipotesi peggiore, di distaccamento a causa di agenti naturali. L'ormai elevata statura delle piante non permetteva poi una sufficiente ed adeguata illuminazione, specialmente nelle ore serali, con le stesse fronde che andavano letteralmente in alcuni casi ad oscurare i lumi stradali. La vegetazione di risulta sarà adeguatamente smaltita.