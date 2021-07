Via Gravina, liberata la rampa dalle sterpaglie

Un lodevole intervento che porta la firma dei volontari di "Basta Crederci"

MONREALE, 17 luglio – Qualcuno potrebbe sottovalutare l'importanze di queste operazioni ma, senza timore di smentita, possiamo dire che di fatto si è tratto di un intervento importante quello effettuato ieri mattina presso la rampa di gradini che costeggia la via Francesco Paolo Gravina: i volontari di "Basta Crederci" colpiscono ancora e in positivo.

Ebbene, nel programma di interventi redatto dalla Amministrazione comunale, sarebbe stato impensabile rimandare ad altri tempi tali operazioni. La bretella, infatti, mette in relazione il centro urbano con la via Biagio Giordano - dotata di servizi importanti e di edilizia residenziale - e risulta essere una valida alternativa alle vie Aldo Moro e Cappuccini, in quanto garantisce transitabilità carrabile e pedonale. E in questa occasione, massima attenzione è stata rivolta proprio ai numerosi pedoni - che fruiscono quotidianamente di questo spazio servente - attraverso un considerevole intervento effettuato dal gruppo capitanato da Piero Faraci, che ha visto liberare la scalinata dalle diverse sterpaglie la cui crescita è favorita dalla vicina area verde che asseconda il tragitto della rampa. Operazioni queste (doveroso evidenziarlo) terminate nella stessa mattinata, nonostante le alte temperature diurne.