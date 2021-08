Vaccini a Monreale, ancora un hub alla Morvillo

Sarà possibile vaccinarsi da oggi fino a mercoledì

MONREALE, 30 agosto – Ad annunciarlo è stata l'amministrazione comunale. Un nuovo hub sarà disponibile a partire da oggi presso la scuola Morvillo.

Prosegue ancora la campagna vaccinale che vedrà impegnato il comune di Monreale. La percentuale di vaccinati con seconda dose – come risulta dai dati raccolti dalla Regione – è pari al 62,39%, purtroppo ancora lontana dalle percentuali sfoggiate da altri comuni della provincia di Palermo, che registrano dati fino all'80%. Per tale ragione, onde evitare soprattutto che le misure restrittive adottate dalla Regione per tutte quelle realtà con basso numero di adesioni, è ancora una volta importante vaccinarsi. Lo sappiamo tutti noi e lo sa anche l'amministrazione comunale che, infatti, ha programmato altri tre giorni di open-day alla scuola Morvillo. La vaccinazione potrà essere effettuata nella giornata di oggi, domani e mercoledì sempre dalle ore 9 alle ore 13.