Vie dei Tesori in vista: recintata una parte del percorso del fiume Sant'Elia

Era confinante con una proprietà privata, sul posto addetti comunali e membri dell'associazione Evergreen

MONREALE, 11 settembre – Era un intervento che andava fatto, soprattutto se in corrispondenza di una manifestazione in vista come le ''Vie dei Tesori'', e così infatti è stato. Circa 25 metri di rete sono quelli che adesso delimiteranno il sentiero del fiume Sant'Elia da una confinante proprietà privata.

Ad attivarsi nel tempestivo intervento sono stati alcuni ragazzi dell'associazione locale di protezione civile Evergreen, Ninni Di Salvo di ''Ville e Giardini'' e Salvatore Ganci. Cura della guida e del coordinamento è stata ovviamente una prerogativa dell'amministrazione comunale. Come detto dunque, il tratto proprio ieri interessato dalle operazioni di apposizione della recizione metallica fa pienamente parte dei siti coinvolti nella grande manifestazione delle ''Vie dei Tesori'' che – per il secondo anno – impegnerà Monreale per tutto il mese di settembre, a partire già da oggi. In particolare, le visite lungo il sentiero del fiume sant'Elia (circa sei chilometri di camminata, ndr.) andranno in scena questa domenica 12 settembre e la prossima 19 settembre. Vien da sé dunque che – con l'obiettivo di delimitare più chiaramente il percorso dei visitatori ed evitare dispersione – l'intervento potrà sicuramente tornare utile alla corretta fruizione del sito.