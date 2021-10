CheComodo, arriva a Monreale il servizio di food delivery

Bastano uno smartphone e qualche clic per ricevere il cibo stando comodamente seduti a casa

MONREALE, 27 ottobre - Finalmente anche Monreale ha il suo servizio di food delivery. Grazie a CheComodo, i monrealesi avranno la possibilità di ordinare la cena direttamente dal proprio smartphone, stando comodamente seduti sul divano di casa.

Da dove nasce l’idea?

“Il servizio di food delivery è ormai presente in tutte le grandi città di tutto il mondo – spiegano Luca Macaluso e Marco Cavallo due trentenni monrealesi fondatori di CheComodo Monreale. – Siamo sempre stati attratti da questo sistema tecnologico di ordinare cibo a domicilio dal proprio smartphone. Ogni volta che ci trovavamo a Palermo o in altre città Italiane, non vedevamo l’ora di provare il servizio offerto dalle società di delivery attive sul territorio. Una sera ci siamo detti: “Perché non dare la possibilità ai nostri concittadini di usufruire dello stesso servizio?” E così abbiamo dato il via al progetto”.

Come funziona il servizio?

“Il cliente non deve fare altro che accedere al sito www.checomodo.it o scaricare l’app “CheComodo”, inserire l’indirizzo di consegna e selezionare l’attività. Dal menu scegliere le pietanze, indicare l’orario di consegna, decide se pagare con carta o in contanti ed attendere che il rider incaricato consegni il cibo. Semplicissimo”.

Perché il cliente dovrebbe ordinare tramite il sevizio e non con l’ordinazione tradizionale?

“All’interno dell’app i clienti avranno a disposizione i menu delle attività sempre aggiornati con le ultime novità ed i piatti del giorno. Inoltre, il servizio, ti dà la possibilità di pagare con carta senza dover svuotare le borse ed i portafogli per cercare le monete. Grazie alla geolocalizzazione, l’utente sarà costantemente aggiornato sullo stato d’avanzamento del suo ordine: dalla preparazione alla consegna. Ma il vero punto di forza è la puntualità della consegna. Occupandoci solo del trasporto dei prodotti, siamo in grado di gestire gli ordini affinché arrivino al cliente in perfetto stato ed entro l’orario indicato, anche di Sabato”.

Dove operate e quali sono i costi?

“Il servizio prevede una copertura di 10 chilometri dall’attività selezionata. Il sistema genererà il prezzo di consegna in funzione della distanza”.

Obiettivi?

“L’obiettivo principale è quello di inserire tutte le attività del territorio all’interno del portale per rendere la nostra cittadina all’avanguardia ed al passo con i tempi. Compatibilmente con l’integrità e la qualità del cibo vorremmo offrire anche pietanze provenienti dal centro di Palermo. Per adesso il servizio è attivo solamente per cena ma domani vorremmo aprire già dalla colazione ed estendere il servizio non solo per la consegna di cibo pronto ma anche per altri servizi come supermercati, lavanderia e soprattutto per le farmacie”.