Raccolta rifiuti, basta indifferenziato dentro i sacchi neri

L'odinanza del sindaco entrerà in vigore dalla mezzanotte di martedì novembre

MONREALE, 29 ottobre - È con un'ordinanza sindacale che il primo cittadino monrealese, Alberto Arcidiacono, ha disposto che venga vietato (a partire dalla mezzanotte del 2 novembre) l'utilizzo di sacchi neri per la raccolta di rifiuti non riciclabili.

Il provvedimento, stando a quando contenuto nelle premesse della stessa ordinanza, sembra esser stato reso necessario dall'impossibilità - espressa dalla ditta di smaltimento - di ricevere i rifiuti non riciclabili all'interno di sacchi neri. Nello specifico, per rifiuti non riciclabili, sono da intendersi tutti quei materiali che non possono essere recuperati con le moderne tecnologie e che se mischiati ai rifiuti differenziabili comprometterebbero anche l'impiego di quest'ultimi. La sanzione prevista per chiunque non rispetti le norme previste dall'odierna ordinanza è costituita da un'ammenda che va dai 25 ai 500 euro