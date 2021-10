Polizia Municipale, va in pensione Filippo Ignoffo

Oggi ultimo giorno di lavoro per l’ispettore capo, dopo 43 anni di onorato servizio

MONREALE, 29 ottobre – Ultimo giorno di lavoro oggi per l’ispettore capo della Polizia Municipale, Filippo Ignoffo, che dopo 43 anni di servizio va meritatamente in pensione. Per lui oggi ultimo giorno in cui ha strisciato il badge marca-presenze. Da oggi, pertanto, non sarà più un dipendente del Comune di Monreale.

Ignoffo, prima di arrivare al comando di Polizia Municipale ha lavorato anche per molti anni all’ufficio Economato. Con grande emozione ha salutato i colleghi del Comando e della Protezione civile con i quali ha trascorso il suo percorso lavorativo. A Filippo Ignoffo sono arrivati gli auguri dei colleghi, anche appartenenti ad altri uffici che di lui hanno apprezzato le doti umane, prima ancora di quelle professionali.