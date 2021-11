Trekking urbano, grande successo per la prima iniziativa organizzata dal Comune

Si è svolta stamattina fra i diversi monumenti della cittadina normanna

MONREALE, 31 ottobre – Si è svolta con ottimi risultati l’iniziativa del cosiddetto “trekking urbano” organizzata dall’amministrazione comunale, che si è tenuta stamattina, prendendo il via da piazza Vittorio Emanuele, snodandosi poi per diversi monumenti della città.

Un gran numero di partecipanti ha fatto a cornice all’evento, nonostante, per ragioni di contenimento epidemiologico, si sia dovuto limitare il numero delle prenotazioni. “Il turismo lento - ha dichiarato l’assessore allo sport Letizia Sardisco - tende a valorizzare le bellezze storiche e artistiche e le tradizioni gastronomiche locali e si conferma strumento vincente di promozione del territorio. Sono contenta che all’iniziativa abbiano preso parte numerosi visitatori monrealesi, ma, ancora di più dei comuni a noi prossimi.

Il mio più sentito ringraziamento va a chi ha prestato la propria collaborazione e professionalità per la riuscita dell’iniziativa: Elke Termini, Giulio Ferraro, Andrea Arcangelo, Alessia La Bruzzo e i giovani della Proloco. Ringrazio anche l’antico biscottificio Modica per il “dolce” ristoro e Padre Giovanni Vitale per la lectio magistralis sul Santuario della Madonna delle Croci”.