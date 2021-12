Affidiamoci alla scienza con fiducia per battere questo nemico invisibile

Riceviamo e pubblichiamo...

Cari concittadini,

il Natale, con il suo tradizionale messaggio di rinascita e speranza, quest'anno, assume un significato ancora più connotativo, dopo i mesi più duri della pandemia, durante i quali ai concittadini che ci hanno lasciato si sono aggiunti i tanti che hanno perso la speranza nel futuro.

La guerra contro il nemico invisibile non è ancora vinta, ma i vaccini sono un'arma efficace e hanno aperto uno spiraglio di luce; dobbiamo credere nella scienza che tante malattie ha già debellato e continuare con fiducia le vaccinazioni. La nostra amministrazione, anche nei momenti più difficili, ha sempre guardato avanti senza farsi scoraggiare, cogliendo ogni opportunità di crescita per la nostra città.

Abbiamo creduto in questo Natale, nell'associazionismo, nelle energie positive che Monreale sa esprimere, affinché le festività natalizie ritrovino il loro senso profondo di comunità e condivisione, sempre nel rispetto delle regole anticontagio; così come crediamo in un 2022 foriero di crescita, di nuovi progetti e manifestazioni, con il contributo attivo di tutti.

Alla vigilia di questo Santo Natale 2021, vorrei dedicare un pensiero speciale a chi si è spento per il Covid, alle famiglie, a chi ha perso il lavoro, al personale sanitario che ormai da quasi due anni stringe i denti nel silenzio; ma non voglio dimenticare nemmeno quelle terre lontane meno fortunate di noi. Penso, in modo particolare, ai bambini e alle donne dell'Afghanistan costretti a vivere fra atroci abusi e privazioni delle libertà individuali. A tutti coloro che soffrono auguro che il Natale, e tutto ciò che rappresenta, non solo per noi cristiani, doni speranza e fiducia.

Auguri di Buon Natale a tutti.

* Presidente del Consiglio comunale