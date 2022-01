Un nuovo centro comunale di raccolta, affidato l'incarico per il progetto definitivo

Dal PNRR 1,5 miliardi al ministero della Transizione Ecologica per realizzazione di impianti di gestione rifiuti

MONREALE, 28 gennaio – Aveva già ricevuto l'approvazione in via amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta rifiuti. Ora, al fine di accedere alle risorse messe a disposizione dal Ministero della transizione, il Comune di Monreale ha deciso di affidare l'incarico per il progetto definitivo al fine di presentare la propria proposta.

Ad occuparsene – dopo le dovute verifiche in merito al possesso dei necessari requisiti da parte del responsabile del procedimento – sarà dunque l'architetto Fabio Campisi. La data di scadenza entro la quale presentare le proprie proposte, a seguito di modifiche apportate all'avviso precedentemente pubblicato dal Ministero, è quella del 14 febbraio. Le risorse, a seguito dell'approvazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), sono state assegnate dal Ministero dell'Economia a quello – come detto – della Transizione Economica e ammonterebbero addirittura a 1,5 miliardi per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti, nonché l'ammodernamento di quegli impianti già esistenti.

Il Comune di Monreale dunque ha ritenuto di procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva, avvalendosi di un tecnico esterno, poiché come si legge nella delibera di affidamento ''risulta assolutamente indispensabile dotarsi di un centro di raccolta per i rifiuti differenziati e non è possibile provvedere a ciò con risorse di bilancio stante che l'ente si trova in stato di dissesto finanziario''.