Superenalotto, vincita da 40 mila euro alla ''Caffetteria Tony'' di Monreale

Solo due le vincite di questa categoria in tutta Italia. Il montepremi del concorso supera i 152 milioni di euro

MONREALE, 2 febbraio – La fortuna bacia Monreale al gioco del Superenalotto. Nella cittadina normanna, infatti, è stato centrato un 4 + Superstar nel concorso numero 13 di sabato scorso, 29 gennaio. La giocata fortunata è stata effettuata presso il bar “Caffetteria Tony” di via Venero 222, ricevitoria 0695 APA.

Il fortunato vincitore, del quale non si conoscono le generalità, si mette in tasca 40.196 euro. Sono state solo due in tutta Italia le vincite di questo tipo, una delle quali, come detto, avvenuta a Monreale, nel gioco il cui montepremi ha già sforato il tetto dei 152 milioni di euro.