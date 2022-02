Hub vaccinale di San Gaetano, a disposizione un pulmino per disabili e anziani

Il 18 e il 19 febbraio gli utenti più fragili potranno usufruire del servizio disposto dall'amministrazione comunale previa prenotazione. (I CONTATTI)

MONREALE, 2 febbraio – In occasione del prossimo appuntamento vaccinale previsto per venerdi 18 e sabato 19 febbraio, il comune di Monreale, mette a disposizione un mezzo per accompagnare disabili e anziani all’hub di San Gaetano in via Palermo.

Ad organizzare il servizio è intervenuto l’assessore alla Solidarietà sociale Sandro Russo per andare incontro a chi non è provvisto di un proprio mezzo per raggiungere il presidio. I cittadini interessati, potranno infatti prenotare il servizio di trasporto (tramite messaggio normale o Whatsapp) al numero 3792235876, indicando nome , cognome e l’orario del passaggio. La richiesta dovrà pervenire entro giovedì 17 alle ore 15.00.

Inoltre, il sindaco Alberto Arcidiacono aveva anticipato nei giorni scorsi che al fine fi rendere più piacevole e rilassante l'atmosfera dell'hub, la sede sarà dotata di un pianoforte al quale si alterneranno i musicisti, chiamati ad intrattenere e allietare l'utenza in attesa di ricevere la vaccinazione. Noto è del resto l'effetto terapeutico e antistress della musica.