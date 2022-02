San Martino, un restyling... ai cestini: l'idea di ''Grafitex'' patrocinata dal Comune

Interesserà quelli di piazza Padre Semeria e servirà ad integrarli meglio all'ambiente

MONREALE, 4 febbraio – A partorire l'idea è stata l'azienda Grafitex, con sede proprio nella frazione monrealese. L'iniziativa ha già ricevuto il patrocinio da parte del Comune di Monreale.

Un restyling in tutto e per tutto, da attuare concretamente con l'applicazione di un adesivo (il prototipo è quello da noi riproposto in copertina, ndr) appunto sui cestini getta-rifiuti collocati precisamente in piazza Padre Semeria a San Martino. L'intento ultimo – oltre ovviamente a un maggior gradimento estetico e una più consona integrazione all'ambiente – è senza dubbio quello di lanciare un messaggio che indirizzi a un più sentito rispetto verso la natura. A muovere l'azienda, come si legge nella richiesta inoltrata al Comune per il gratuito patrocinio, la condizione precaria e anti-estetica dei cestini, anche e soprattutto in considerazione della ''frequenza di persone e visitatori della frazione di San Martino''.