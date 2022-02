Monreale, temporanea interruzione di energia elettrica in alcune zone del territorio

Il transitorio disservizio, che interesserà le frazioni a nord del paese, avrà luogo dalle 9 alle 17 circa

MONREALE, 8 febbraio – Dalle 9 alle 16.50 della giornata odierna una buona parte del territorio comunale (costituita principalmente dalle frazioni di San Martino delle Scale e di Monte Caputo) sarà interessata da un'interruzione di energia elettrica.

La causa è da attribuire alle necessarie attività di manutenzione di vari impianti presenti nella zona. Il temporaneo disguido si riscontrerà nella periferia nord di Monreale, e in particolare in via Regione Siciliana, anche in direzione San Martino delle Scale; Contrada Caputo; via Monte Caputo; via Esterna Monte Caputo.

Le altre zone coinvolte saranno quelle di via S.M.22; via Esterna San Nicola; via Caputo; via Ficiligni; via M.15; via M.16; via M.17.