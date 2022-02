Monreale, droni sorvoleranno il territorio per la mappatura del catasto incendi

Protagonisti gli studenti dell’istituto “Rutelli”, nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”

MONREALE, 8 febbraio – Gli studenti dell'istituto Mario Rutelli con l'aiuto dei droni sorvoleranno le aree colpite del territorio di Monreale colpite dagli incendi. I rilievi serviranno per la mappatura del catasto incendi. L'attività dovrebbe iniziare ad aprile, i giovani si muoveranno sulla base di un elenco di particelle fornite dall'ufficio tecnico.

La tecnologia a supporto di uno dei più grossi problemi che ogni anno distrugge grosse quantità boschive. Gli studenti dell'indirizzo tecnico "Costruzioni, ambiente e territorio", erede del vecchio istituto tecnico per geometri, metteranno in campo quanto appreso e con compiti di sicurezza riprenderanno le aree a rischio individuate dal comune.

Dovrebbe essere stipulata nelle prossime settimane la convenzione tra il comune di Monreale e la scuola di Palermo. Il progetto rientra nell’”Alternanza Scuola-Lavoro” ed è coordinato dal professore Salvatore Venturella, in sinergia con l'architetto dell'ufficio tecnico Finella Badagliacca.

Si tratta di un'iniziativa che prevede una continuità nel tempo. E nasce dopo che l'amministrazione Arcidiacono ha deciso di dotare il comune del catasto incendi. Una decisione storica, in quanto la legge risale al 2000, quindi a distanza di 21 anni da quando la normativa impose il documento strategico.

Gli studenti del Rutelli avranno un ruolo operativo e contribuiranno all'aggiornamento continuo del catasto incendi. Il progetto coinvolgerà le classi quarte e quinte.

"L'ufficio tecnico ha accolto con piacere la nostra proposta di supportare la realizzazione del catasto incendi - spiega il coordinatore d'indirizzo tecnico Venturella - in campo ci saranno studenti che hanno acquisito le competenze necessarie per utilizzare il drone.

Sono contento della sinergia con il comune. I nostri ragazzi hanno delle conoscenze e questa attività permetterà di metterle in campo".

"Finalmente Monreale è provvista di un catasto incendi - commenta l'assessore Rosanna Giannetto - questo prezioso strumento permetterà di monitorare il territorio con più attenzione. Un passo importante per il nostro comune. L'obiettivo è stato raggiunto perchè voluto fortemente dal sindaco Arcidiacono e grazie al lavoro svolto con grande solerzia da parte degli uffici di competenza".