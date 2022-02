Disagio dovuto alla pandemia, arriva il contributo statale per lo psicologo

Può arrivare ad un massimo di 600 euro. Prima discriminante sarà l’Isee

ROMA, 18 febbraio – Sarà messo a disposizione degli italiani un contributo di massimo 600 euro per assistenza psicologica, per contrastare tutte le situazioni di depressione, ansia, trauma da stress, in particolare per l’infanzia e l’adolescenza.