Via Regione Siciliana, ripristinati 2 km di corsia

Le opere a seguito degli interventi effettuati dall’Enel

MONREALE, 19 febbraio - Sono terminati ieri i lavori effettuati dalla ditta Enel Energia che hanno visto il rifacimento della sede stradale relativo alla parte di carreggiata interessata dai lavori.

Per diversi mesi, l’arteria, è stata oggetto di interventi lungo la corsia - in direzione Monreale - da parte della società, provocando frattanto alcuni disagi a residenti e fruitori in generale a causa dalle discutibili operazioni di messa in sicurezza temporanea dei tratti interessati dai lavori: modalità che hanno spinto l’amministrazione comunale ad interrompere più volte le attività. Dopo le opere di scarificazione del manto stradale avviate a inizio settimana, tuttavia, circa 2 km di tratto in questione è stato finalmente ripristinato.