Monreale, forti raffiche di vento: rischia di abbattersi un vecchio traliccio in legno

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e hanno provveduto alla messa in sicurezza

MONREALE, 22 febbraio - Poteva sicuramente costituire un serio pericolo, per mezzi e persone che si fossero ritrovate a passare incolpevolmente di lì. E invece a intervenire sul posto, nell'area residenziale di via Epifanio, per mettere in sicurezza la zona, sono intervenuti oggi pomeriggio i vigili del fuoco.