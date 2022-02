Monreale, la giunta approva il piano triennale delle opere pubbliche

Opere per 48 milioni di euro che potranno essere avviate già nell’anno in corso

MONREALE, 25 febbraio – Opere per 48 milioni di euro complessivi, riguardanti diverse infrastrutture della città, della quale – non appena realizzate – potranno migliorare il volto. Sono quelle comprese nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-24, approvato ieri all’unanimità della giunta comunale.

Il piano è stato predisposto dall'ufficio tecnico coordinato dall'assessore al Lavori Pubblici, Geppino Pupella. L’azione di programmazione, però, è stata accompagnata anche del contributo fornito dalle consulte di frazione e dalla conferenza consiliare dei capigruppo. Perché l’iter possa procedere, però, manca ancora il via libera del Consiglio comunale, alla cu valutazione il documento verrà sottoposto per la necessaria approvazione.

Così come spiega l’assessore Pupella, “il piano, che potrà essere avviato già nell’anno corrente e che ha registrato grande compattezza da parte di tutti gli assessori comunali nella condivisione delle opere, comprende progetti già finanziati con fondi regionali o ammessi a finanziamento, in attesa di decreto o comunque inseriti nel PNRR”.

Tra i lavori inseriti nell'anno in corso sono compresi la messa in sicurezza d monte Caputo, la sistemazione della villa Comunale, la sistemazione dell'Antivilla, la riqualificazione dei quartieri Pozzillo e della via Miceli, la messa in sicurezza della scuola materna di via Polizzi a Pioppo, il palazzetto dello sport sempre a Pioppo, la messa in sicurezza di alcune scuole, la riqualificazione della ex Baraccopoli di Grisì, la riqualificazione del campo sportivo Conca d'Oro e dei campi da tennis della Ranteria, le stazioni di compostaggio locale. e, infine, la messa in sicurezza e riqualificazione di piazzale Candido.