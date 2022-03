''We love Ucraina'': parte l'iniziativa a sostegno dei profughi

La macchina organizzativa è condotta da Evergreen e Hakuna Matata: richieste derrate alimentari, materiali sanitari e farmaci. Emanuela Terzo: "Scusatemi se chiedo ancora una volta il vostro aiuto, ma è una buona causa"

MONREALE, 2 marzo – Anche un piccolo gesto può fare la differenza in questo conflitto bellico tra Ucraina e Russia, un Davide contro Golia che possibilmente, considerando l'attivazione di diverse iniziative, può senza ombra di dubbio rispettare l'esito biblico.

E' di ieri, infatti, la notizia relativa alla cittadina normanna che, come tante altre città, a breve, ospiterà una famiglia ucraina. Ma non solo. A sostegno della popolazione rutena, da qualche giorno, è stata avviata a Monreale la macchina organizzativa per la raccolta di derrate alimentari a lunga scadenza, di materiali sanitari e di farmaci - vedi immagine di copertina - da inviare presso la confinante Polonia, lì dove i profughi, in questi giorni e durante queste ore, accorrono per ritrovare pace, serenità e ristoro. A capo dell'iniziativa, la scuola Hakuna Matata e l'associazione Evergreen di Pioppo che nelle loro sedi hanno individuato i punti di raccolta.

Proprio stamattina, il presidente Emanuela Terzo della protezione civile, ha lanciato un messaggio alla comunità attraverso i canali social per ribadire quanto è stato utile il sostegno che i cittadini monrealesi hanno manifestato nei momenti di difficoltà e quanto ancora, con un minimo ed ulteriore sforzo, è possibile aiutare. "Sto coinvolgendo anche San Giuseppe Jato e San Cipirello - afferma a Monreale News Emanuela Terzo -, venerdì prossimo andrò a ritirare tutto. I beni raccolti verrano organizzati in scatoloni da portare a Capo D'Orlando, dove il primo cittadino ha disposto un mezzo che raggiungerà la Polonia attraverso il coinvolgimento di associazioni, croce rossa e privati.

Questo sabato - spiega il presidente - partirà il primo carico. Noi contiamo di raggiungere la cittadina messinese in occasione della prossima spedizione. Intanto stamattina ho avuto dei contatti con una donna polacca residente a Corleone. Anche loro daranno un grande contributo. E' per questo - conclude - che faccio appello, ancora una volta, alla nostra comunità. Possiamo fare la differenza". Il leader dei "verdi" fa sapere che sabato 5 marzo la sede di Evergreen rimarrà aperta al pubblico tutto il giorno.

Di seguito gli indirizzi e i contatti dei punti di raccolta.



Hakuna Matata: via Provinciale n. 402, Pioppo (3889943037)

Evergreen: via San Giuseppe n. 38 Pioppo (3394481957)