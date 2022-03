Telecom, operazioni di scavo: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Florio

Telecom, operazioni di scavo: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Florio

Il provvedimento avrà effetto nei giorni 8 e 9 marzo dalle 7 alle 18. I lavori interesseranno un tratto specifico dell'arteria (I DETTAGLI)

MONREALE, 5 marzo – E' quanto si evince nell'ordinanza dirigenziale (n. 4 del 4 marzo 2022) firmata dal responsabile del procedimento, il comandante della Polizia municipale Luigi Marulli, circa il provvedimento relativo all'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli presso la via Ignazio Florio, a causa delle operazioni di scavo "per la realizzazione/manutenzione - si legge - della rete telefonica e relativi collegamenti alle infrastrutture esistenti".

Nella fattispecie, il tratto interessato dagli interventi proposti dall'azienda italiana di telecomunicazioni, sarà quello compreso tra il civico 2 e le vie d'accesso e d'uscita del parcheggio Torres e l'ordinanza dirigenziale, "Considerato che per i motivi di cui sopra - continua Marulli - si rende necessario adottare specifici provvedimenti di modifica alla

circolazione al fine di limitare disagi all'utenza veicolare e pedonale", avrà effetto nei giorni 8 e 9 marzo dalle 7 alle 18. In quella fascia oraria, martedì e mercoledì, sarà vietato dunque il transito veicolare nella via Ignazio Florio dove, 48 ore prima delle operazioni, verrà installatà per questioni logistiche l'opportuna segnaletica .