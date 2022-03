Sciopero degli autotrasportatori, lunghe code ai distributori di carburante

Scatta la corsa al pieno, ma poi è un vero e proprio salasso

MONREALE, 12 marzo – Sta avendo anche a Monreale le conseguenze che era facile immaginare lo sciopero degli autotrasportatori annunciato in un primo momento per sabato 19 e poi anticipato a lunedì prossimo, 14 marzo.

Lunghe code si sono registrare già fin dalle prime ore della giornata (per la verità, c’era un insolito affollamento anche ieri sera) presso i distributori del comprensorio. Lungo la circonvallazione il traffico viene rallentato dalle auto incolonnate in attesa del “sospirato” pieno, che poi sospirato non lo diventa più al momento di pagare, considerati gli aumenti esorbitanti registrati in questi giorni.

“Lo stop dell’autotrasporto può provocare danni incalcolabili alla filiera agroalimentare in un Paese come l’Italia dove l’85% delle merci viaggia su strada, mettendo a rischio i prodotti più deperibili, dall’ortofrutta al latte, ma anche alimentando una pericolosa psicosi negli acquisti sugli scaffali dei supermercati”, afferma la Coldiretti.

