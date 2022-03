Concorso di poesia in memoria di Pino Giacopelli, il bando scade il 31 marzo

Si può anche ritirare di presenza alla biblioteca Santa Caterina

MONREALE, 17 marzo – In relazione al concorso di poesia in memoria di Pino Giacopelli, il comune fa sapere che coloro che hanno difficoltà a scaricare lo schema e gli allegati per aderirvi possono rivolgersi al personale bibliotecario di Casa Cultura Santa Caterina.

L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale è rivolta a cittadini e studenti di Monreale. Il termine per inviare le poesie alla commissione scade il 31 marzo prossimo. Il materiale e gli avvisi si possono scaricare anche dal sito istituzionale www.comune.monreale.it.