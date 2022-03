Monreale, al via il Cammino dei Mille: stamattina i primi pellegrini

Monreale, al via il Cammino dei Mille: stamattina i primi pellegrini

Hanno inaugurato la tappa che arriva a San Martino delle Scale

MONREALE, 17 marzo – A Monreale questa mattina i primi pellegrini del Cammino dei Mille. Si tratta di tre donne che hanno inaugurato la tappa da Monreale fino a San Martino delle Scale.

La settimana scorsa erano state posizionate dai volontari della Pro Loco di Monreale le prime targhette segnavia sulla prima tappa "Monreale-San Martino delle Scale". In settimana sarà completato il tracciamento del percorso che termina a palazzo Steri. La realizzazione della segnaletica sarà finanziata in parte dai comuni di Monreale, Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi. Il progetto nasce su iniziativa della Pro Loco di Monreale in partenariato con l'università di Palermo e Coopculture.

Con la collaborazione degli enti locali è stato messo a punto un percorso storico-naturalistico a tappe, lungo circa 170 chilometri, che attraversa tredici comuni solcati dalla spedizione garibaldina del 1860. Il Cammino dei Mille parte da Monreale e attraversa San Martino delle Scale, Pioppo, Altofonte, Piana degli Albanesi, Ficuzza, Mezzojuso, Villafrati, Godrano, Marineo, Misilmeri, Villabate e infine Palermo. L'itinerario, inserito nei Cammini di Sicilia, prevede in tutto dieci tappe.

I camminatori avranno la possibilità di attraversare montagne, boschi, fiumi, laghi e potranno anche visitare diversi monumenti.